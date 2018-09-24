Белорусско-индийский бизнес-форум в Минске пройдет 24 сентября

Во время бизнес-форума белорусские участники получат возможность установить деловые контакты с представителями индийских компаний, обсудить вопросы экспорта продукции и услуг. Индийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с белорусским бизнесом в сферах производства и торговли насосами, горнодобывающей техникой, туризма, консалтинга, энергетики.

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Экономическое сотрудничество, конечно, сейчас в абсолютном приоритете, потому что, несмотря на очень близкие политические отношения между двумя странами, товарооборот пока остается недостаточно высоким. Кроме того, мы хотим привлекать сюда как можно больше индийских туристов. Беларусь такая красивая страна, что она заслуживает, чтобы о ней знали больше.