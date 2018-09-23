Товарооборот между Беларусью и Китаем – около 1 млрд 700 млн долларов

Новости Беларуси. По итогам первого полугодия Россия по-прежнему – крупнейший торгово-экономический партнер нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После идет Украина, на третьем месте – Великобритания. Дальше – Китай. Товарооборот – около 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Беларусь и Китай стали «железными братьями». Александр Лукашенко об отношениях двух стран

Белорусско-китайские отношения интенсивны и всеобъемлющи. Углубление диалога на неделе обсуждали Александр Лукашенко и член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи.