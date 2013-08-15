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Лицензия на строительство первого блока Белорусской АЭС может быть выдана до конца августа 2013 года

15 августа 2013 08:03
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Новости Беларуси. Лицензия на строительство первого блока Белорусской АЭС может быть выдана до конца августа 2013 года. Об этом сообщили в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси.

Сейчас заканчивается первый этап прохождения экспертизы и оценки. К слову, в Беларуси готовится к изданию национальный доклад по конвенции о ядерной безопасности. До конца этой недели его разместят  на сайте МАГАТЭ. Таким образом, обязательство нашей страны будет выполнено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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