Новости Беларуси. Лицензия на строительство первого блока Белорусской АЭС может быть выдана до конца августа 2013 года. Об этом сообщили в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси.

Сейчас заканчивается первый этап прохождения экспертизы и оценки. К слову, в Беларуси готовится к изданию национальный доклад по конвенции о ядерной безопасности. До конца этой недели его разместят на сайте МАГАТЭ. Таким образом, обязательство нашей страны будет выполнено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.