Комитет госконтроля Беларуси: Миллиарды рублей на некоторые энергосберегающие проекты потрачены впустую

Новости Беларуси. Миллиарды рублей на некоторые энергосберегающие проекты потрачены впустую. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля, подводя итоги масштабной проверки реализации программы энергоэффективности.

Так, в Минске при реконструкции котельной два года назад были закуплены 4 котла, потрачено 8 млрд рублей. Однако до сих пор они не используются из-за недостаточной нагрузки.

Не приносят государству обещанную выгоду и ветровые установки. Уже проведено три этапа работ по их внедрению, потрачено 500 тысяч долларов. Но установка не работает, поскольку на ее содержание используется больше электроэнергии, чем она вырабатывает.

Много вопросов вызывает система ЖКХ. Около 40% проверенных теплоисточников были модернизированы с нарушениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Показатель, который утверждается указом президента и относится к важнейшим показателям социально-экономического развития страны, – это снижение энергоемкости продукта. Он уже на протяжении четырех лет не выполнен. Поднимаем вопрос о несовершенстве существующих методик по анализу причин неэффективной работы в области энергосбережения и считаем, что Академии наук совместно с заинтересованными ведомствами, Белстатом, стоит пересмотреть существующие методики.