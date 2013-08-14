Минский облисполком и акимат Карагандинской области Казахстана подписали ряд соглашений в сфере сельского хозяйства

Новости Беларуси. Минский облисполком и акимат Карагандинской области Казахстана определили план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Трехлетнее соглашение было подписано в ходе визита делегации столичного региона в Карагандинской область во главе с губернатором Борисом Батурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусская делегация приняла участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию первого карьерного самосвала БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн, собранного в Казахстане и сертифицированного в соответствии с требованиями Таможенного союза. К слову, сегодня потребности Казахстана в такой технике - 30-35 единиц ежегодно.

Во время визита также достигнуты договоренности по поставкам белорусского технологического оборудования в сфере сельского хозяйства и подписан дилерский договор по сервисному обслуживанию белорусской дорожно-строительной и коммунальной техники.

Дмитрий Павлович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

В дополнение ко всем договоренностям, достигнуто принципиальное согласие акима о выделении земельного участка непосредственно под стоительство центра по обслуживанию техники БелАЗ. Подписан контракт между компанией «Унибок» с и однйо из компаний Карагандинской области по поставке доильно оборудования на сумму свыше 900 тысяч евро. Наше обрудование, произведенное на територии Минской области, будет установленно на ферме, которая быдет построена по нашей документации, по нашим технологиям. Примерно треть, где-то четверть нашей продукции, которую поставляем в Республику Казахстан, - это продукты питания. Учитывая наши возможности, в частности по поставке и сухого молока, и другой продукции, нам видится, что это перспективный рынок для нас.