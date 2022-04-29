«Сказать, что нас санкции не коснулись, было бы нечестно». Как «Керамин» проходит сложный период и над чем сейчас работает?

Новости Беларуси. Февраль 2022 года был не только последним месяцем зимы, но и последним месяцем совести. Запад так и не дал ей заговорить и в кооперации с Евросоюзом принялся вводить друг за другом новые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политики зарубежья твердили, что санкции против правительства. Но почему-то перестроить привычные рабочие процессы пришлось фармацевтическим компаниям, товарным сетям и промышленным производствам. О том, как санкционный пик пережил «Керамин», наш следующий материал.

Запад планировал, что санкции станут своеобразным тромбом, спровоцируют застой и, как следствие, смерть отечественных предприятий. Спойлер: получилось наоборот. Давление только подняло тонус производства и позволило активнее работать над импортозамещением. Теперь в товарной линейке рядом с керамическим кирпичом – клинкерный, который в три раза дешевле импортного, а наравне с керамической плиткой – крупный керамогранит размером 1200х600.

Дмитрий Петруша, генеральный директор ООО «Керамин»:

Сказать, что нас санкции не коснулись, было бы нечестно. Основное сырье для нас – это глины, шпаты и каолины. Ранее это сырье мы завозили с территории Украины. На сегодня замена всем этим материалам природным найдена на территории Российской Федерации.

В основном сырье везут с Урала, оно не уступает по качеству глинам Украины. Но в таком случае почему российский регион в качестве поставщика не был открыт раньше? Дело в транспортном плече: путь сырья с юга был короче, следовательно, дешевле. Зато теперь сырьевая безопасность гарантирована. Глина и другие природные ресурсы прибудут в срок. Дмитрий Петруша:

Если говорить о поставках, то здесь более важную роль играет их не скорость, а ритмичность. Ехать сырье может и дольше, но если оно едет ритмично, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, то производство на себе этого не ощущает.

Полина Королева, корреспондент:

Перебои с поставкой сырья и сложности логистики – сейчас это распространенные проблемы. Но промышленным предприятиям знакома еще одна – механического характера. На благо «Керамина» служит в том числе техника итальянского производства. Но любой механизм рано или поздно выходит из строя, потому очень важно вовремя заменять детали. В условиях санкций получить комплектующие из Италии стало невозможно. Благо, механизм – это конструктор, причем международной сборки. Предполагается, что новым поставщиком деталей станут Китай, Индия и Турция.

Цех № 3 на «Керамине» занимается производством керамогранита. Автоматизация труда составляет здесь 100 %. За работу одних механизмов отвечает оператор, другая техника не нуждается в наблюдении и свободно ориентируется на производственном плаце.

Дмитрий Капуцкий, начальник цеха № 3 ООО «Керамин»:

Позиционирование машины в пространстве происходит благодаря лазеру, который установлен на верхней точке машины, по периметру цеха установлены светоотражающие элементы, и благодаря этому происходит отражение и улавливание луча. Таким образом машина распознает свое нахождение в пространстве. Прием под пресс порошков, прессовка плитки и глазурование, то есть нанесение декора. Это ежедневные рабочие процессы на предприятии. После продукт отправляют на обжиг. За него отвечает печь, суточная производительность которой – более 7 000 квадратных метров. Впрочем, все зависит от формата плитки, потому выпуск может быть больше. Несмотря на полную механизацию предприятия, необходим и человеческий ресурс. В условиях санкций ни один работник не попал под сокращение.

Дмитрий Капуцкий:

Все рабочие остались на своих местах. Более – мы в данный сложный период успешно осваиваем производство крупного формата 1200х600 с последующим декорированием данного формата и ректификацией.