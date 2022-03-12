«Белнефтехим»: в Беларуси не будет резкого повышения цен на топливо

Новости Беларуси. В «Белнефтехиме» заявили, что в Беларуси не будет резкого повышения цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне роста цен на сырье на внешних рынках, политика белорусского предприятия – не допустить шокового изменения стоимости на нефтепродукты. Кроме этого, в приоритете – снабжение топливом агросектора во время посевной кампании. Напомню, последний раз повышение на моторное топливо было 9 марта на 2 копейки. В соседней Польше, например, среднесуточный рост стоимости на бензин и ДТ составляет 0,24 злотых за последнюю неделю. При таких темпах эксперты отмечают, что уже к концу следующих семи дней дело дойдет до отметки 8 злотых, в белорусском эквиваленте – это 6 рублей за литр дизельного топлива. И 7 злотых, то есть 5,3 рубля – за литр самого дешевого польского бензина.