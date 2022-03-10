Цены на никель обновили исторический рекорд. Это может привести к удорожанию автомобилей и их комплектующих

Цены на никель обновили исторический рекорд на фоне опасений перебоев в поставках металла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость тонны на Лондонской бирже металлов за два дня взлетела более чем в три раза – до 100 тысяч долларов.

Производители в ожидании роста цен на батареи для электромобилей, начали искать более дешевые альтернативы. По их мнению, повышение цен на сырье усугубит проблемы в цепочке поставок и приведет к росту цен на автомобили и их комплектующие.