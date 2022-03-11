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«Техника готова. Можно приступать хоть сегодня». В Минской области завершают подготовку к посевной

11 марта 2022 16:08
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Новости Беларуси. Готовность сельскохозяйственной техники к весенней посевной в Минской области составляет 90 %. Это касается как состояния машин, так и обеспеченности топливом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Техника готова. Можно приступать хоть сегодня». В Минской области завершают подготовку к посевной-1

Его количество рассчитано на весь цикл полевых работ. Среди лидеров – Дзержинский, Несвижский, Клецкий и Слуцкий районы. Не отстает и Борисовский. Сейчас аграрии завершают подготовку. Здесь сев зерновых начнется в середине апреля.

«Техника готова. Можно приступать хоть сегодня». В Минской области завершают подготовку к посевной-4

Николай Гусеинов, заместитель гендиректора аграрно-животноводческого хозяйства ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»:
Техники у нас 15 единиц тракторов, три комбайна и вот агрегаты, которые мы подготовили на посевную кампанию. Они практически все готовы, только из тракторов у нас два трактора в ремонте. А так техника готова. Можно приступать хоть сегодня. Семена у нас полностью готовы, протравители, все есть. Осталось только кукурузу закупить. Проделали профилактику, подготовили, поставили, чтобы уже было 100 % готовы агрегаты.

В области под сев зерновых отведено 540 тысяч гектаров. Для весенней кампании дополнительно приобретено почти 900 единиц сельхозтехники на сумму свыше 200 миллионов рублей.

# Сельское хозяйство # Экономика # Николай Гусеинов # Фотофакт

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