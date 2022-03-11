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Новости экономики за 11.03.2022

11 марта 2022 14:09
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Беларусь полностью обеспечена продовольствием, на складах есть достаточный запас продуктов – хватит ли до нового урожая? Ситуацию комментирует Минсельхозпрод. На какие субсидии могут рассчитывать организации АПК по выплате займов? Какие меры принял Нацбанк для поддержки белорусских банков в условиях санкций?

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 11.03.2022-1

НАЦБАНК ПРИНЯЛ МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Национальный банк Беларуси принял дополнительные меры для сохранения устойчивости банковской системы, а также сохранения финансовой поддержки реального сектора банками. В основном они касаются классификации активов и оценки рисков. Банки могут не учитывать курсовые разницы после 1 февраля при классификации активов, подверженных кредитному риску. Оценивая достаточность валютных поступлений должника, банки теперь могут включать в расчет российские рубли и китайские юани независимо от валюты кредитной задолженности. Регулятор рекомендовал банкам направлять нераспределенную прибыль за 2019-2021 годы в резервный и уставный фонды и не выплачивать дивиденды акционерам.

Новости экономики за 11.03.2022-4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИТ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ АПК НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ

Правительство страны предоставит организациям агропромышленного комплекса субсидии из средств республиканского бюджета на уплату части процентов за пользование банковскими кредитами. В списке получателей мясокомбинаты и маслосырзаводы. Субсидии по кредитам в белорусских рублях будут выплачиваться в размере 30 % ставки рефинансирования, действующей в период начисления процентов. По кредитам в иностранной валюте – в размере 30 % ставки по кредиту, но не более 2,5 % годовых.

Новости экономики за 11.03.2022-7

МИНСЕЛЬХОЗПРОД ЗАЯВИЛ О ПОЛНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ БЕЛОРУСОВ В ОСНОВНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

Минсельхозпрод заявил о полном обеспечении потребности белорусов в основных продуктах питания. Продовольствие поставляется торговым организациям в соответствии с заключенными договоренностями по заявкам. Сыры, сливочное масло, мясо, мука – сейчас в стране в рознице преобладает продажа отечественной продукции. Например, доля белорусских сыров – 91,5 %, мяса – 99,7 %. По данным Минсельхозпрода, у перерабатывающих предприятий страны есть резервы незадействованных мощностей, поэтому при необходимости выпуск продукции они смогут увеличить. На складах достаточно запаса основных видов продовольствия.

Новости экономики за 11.03.2022-10

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕРМАНИИ ПРОГНОЗИРУЕТ РЕЦЕССИЮ В СТРАНЕ

Германию ждет рецессия, то есть замедление темпов экономического роста. Такие прогнозы дают аналитики Германского института экономических исследований. Они ожидают сильного снижения ВВП страны, а также роста инфляции. Первая экономика Европы уже ощущает себя не лучшим образом: в четвертом квартале 2021 года ВВП снизился на 0,3 %, и тенденция может продолжиться. Рост цен же по итогам этого года может превысить 5 % – очень много для Германии, где даже в кризис 2008 года инфляция держалась на уровне 3 %. Пессимистичные прогнозы распространяются на все страны еврозоны.

Новости экономики за 11.03.2022-13

РОССИЯ ВВЕЛА ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Россия ввела запрет на вывоз легковых автомобилей. Также запрещен экспорт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, пассажирских и грузовых судов и яхт. Правительство РФ утвердило перечень ранее ввезенных из-за границы товаров и оборудования, экспорт которых запрещается до конца года. В перечень вошло свыше 200 наименований, включая медицинское, телекоммуникационное и технологическое оборудование. Запрет не распространяется на экспорт в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

Новости экономики за 11.03.2022-16

И официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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