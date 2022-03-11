Новости экономики за 11.03.2022

Беларусь полностью обеспечена продовольствием, на складах есть достаточный запас продуктов – хватит ли до нового урожая? Ситуацию комментирует Минсельхозпрод. На какие субсидии могут рассчитывать организации АПК по выплате займов? Какие меры принял Нацбанк для поддержки белорусских банков в условиях санкций? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАЦБАНК ПРИНЯЛ МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ Национальный банк Беларуси принял дополнительные меры для сохранения устойчивости банковской системы, а также сохранения финансовой поддержки реального сектора банками. В основном они касаются классификации активов и оценки рисков. Банки могут не учитывать курсовые разницы после 1 февраля при классификации активов, подверженных кредитному риску. Оценивая достаточность валютных поступлений должника, банки теперь могут включать в расчет российские рубли и китайские юани независимо от валюты кредитной задолженности. Регулятор рекомендовал банкам направлять нераспределенную прибыль за 2019-2021 годы в резервный и уставный фонды и не выплачивать дивиденды акционерам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИТ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ АПК НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ Правительство страны предоставит организациям агропромышленного комплекса субсидии из средств республиканского бюджета на уплату части процентов за пользование банковскими кредитами. В списке получателей мясокомбинаты и маслосырзаводы. Субсидии по кредитам в белорусских рублях будут выплачиваться в размере 30 % ставки рефинансирования, действующей в период начисления процентов. По кредитам в иностранной валюте – в размере 30 % ставки по кредиту, но не более 2,5 % годовых.

МИНСЕЛЬХОЗПРОД ЗАЯВИЛ О ПОЛНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ БЕЛОРУСОВ В ОСНОВНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ Минсельхозпрод заявил о полном обеспечении потребности белорусов в основных продуктах питания. Продовольствие поставляется торговым организациям в соответствии с заключенными договоренностями по заявкам. Сыры, сливочное масло, мясо, мука – сейчас в стране в рознице преобладает продажа отечественной продукции. Например, доля белорусских сыров – 91,5 %, мяса – 99,7 %. По данным Минсельхозпрода, у перерабатывающих предприятий страны есть резервы незадействованных мощностей, поэтому при необходимости выпуск продукции они смогут увеличить. На складах достаточно запаса основных видов продовольствия.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕРМАНИИ ПРОГНОЗИРУЕТ РЕЦЕССИЮ В СТРАНЕ Германию ждет рецессия, то есть замедление темпов экономического роста. Такие прогнозы дают аналитики Германского института экономических исследований. Они ожидают сильного снижения ВВП страны, а также роста инфляции. Первая экономика Европы уже ощущает себя не лучшим образом: в четвертом квартале 2021 года ВВП снизился на 0,3 %, и тенденция может продолжиться. Рост цен же по итогам этого года может превысить 5 % – очень много для Германии, где даже в кризис 2008 года инфляция держалась на уровне 3 %. Пессимистичные прогнозы распространяются на все страны еврозоны.

РОССИЯ ВВЕЛА ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Россия ввела запрет на вывоз легковых автомобилей. Также запрещен экспорт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, пассажирских и грузовых судов и яхт. Правительство РФ утвердило перечень ранее ввезенных из-за границы товаров и оборудования, экспорт которых запрещается до конца года. В перечень вошло свыше 200 наименований, включая медицинское, телекоммуникационное и технологическое оборудование. Запрет не распространяется на экспорт в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.