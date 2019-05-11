«Белнефтехим»: около 1 млн тонн загрязнённой нефти находится на территории Беларуси

Новости Беларуси. Как стало известно 11 мая, около 1 миллиона тонн загрязненной нефти находится на территории Беларуси. Текущую ситуацию с поставками российского сырья прокомментировали в концерне «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новополоцкий НПЗ до сих пор не обеспечен в полном объеме качественной нефтью. А Мозырский завод работает на своей штатной мощности.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Если говорить о наличии на территории Республики Беларусь загрязненной нефти, то объем ее остается существенный – это порядка миллиона тонн нефти. Предстоит огромная технологическая работа по вытеснению оставшейся нефти, не соответствующей ГОСТу, и, соответственно, оценка всех возможных ущербов, всех возможных потерь как для субъектов хозяйствования Республики Беларусь, так и для Республики Беларусь в целом, с последующей отработкой механизмов компенсации.
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