«Белнефтехим»: около 1 млн тонн загрязнённой нефти находится на территории Беларуси

Новости Беларуси. Как стало известно 11 мая, около 1 миллиона тонн загрязненной нефти находится на территории Беларуси. Текущую ситуацию с поставками российского сырья прокомментировали в концерне «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новополоцкий НПЗ до сих пор не обеспечен в полном объеме качественной нефтью. А Мозырский завод работает на своей штатной мощности.