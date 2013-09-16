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«Белнефтехим» и «Роснефть» договорились о поставках нефти в Беларусь в 2013 и 2014 году

16 сентября 2013 17:56
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Новости Беларуси. «Белнефтехим» и «Роснефть» договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ до конца 2013, а также в 2014 году. Таковы итоги переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и председателя белорусского концерна Игоря Жилина. 

Во время встречи было отмечено выполнение обеими сторонами всех партнерских обязательств. Кроме того, обсуждалась возможность поставок природного газа «Роснефти» на предприятия концерна, в том числе для «Гродно Азот». 

Как отметили в концерне «Белнефтехим», здесь высоко оценивают возможности, открывающиеся в сотрудничестве с крупнейшей нефтегазовой компанией России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Нефть в Беларуси

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