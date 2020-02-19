Натия Турнава: Грузия заинтересована в белорусском электротранспорте

Новости Беларуси. Увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов. Минск намерен нарастить объем экономического сотрудничества с Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 19 февраля заявили в белорусском правительстве на встрече с министром экономики Грузии. Премьер-министр Сергей Румас подчеркнул, что наша страна готова продвигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией. Также Минск может помочь с обновлением пожарной техники, и уже ведут переговоры о закупке вагонов для тбилисского метро. Как раз сегодня на заседании двусторонней межправительственной комиссии подписали меморандум о сотрудничестве «Минского метрополитена» и «Тбилисской транспортной компании».

Натия Турнава, министр экономики и устойчивого развития Грузии:

Сегодня мы обсудили множество вопросов – это транспорт, образование, спорт, культура и экономика. Мы знаем, что в Беларуси есть большие производства, речь идет и об электротранспорте. И Грузия заинтересована в таком экологически чистом виде транспорта.

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы видим движение, что у нас будет по промышленному производству, мы должны добавить. Мы должны добавить в плане производства, реализации сельскохозяйственной продукции. Поэтому я вижу, что в плане развития мы имеем огромный потенциал и обязаны увеличить товарооборот, который сегодня имеем. Мы считаем, что это только начало нашей работы.

Потенциал экономического сотрудничества продолжат обсуждать в марте во время ответного визита нашей делегации в Грузию. Программа запланирована масштабная. Уже анонсировали открытие молокоперерабатывающего завода с белорусским капиталом и открытие двух магазинов с нашей продукцией.

Михаил Мятликов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Грузии:

Визит планируется 26-27 марта, буквально через месяц. В рамках визита будет проходить по линии Торгово-промышленной палаты большой экономический форум. Планируется в марте открытие еще также двух магазинов, где представлена белорусская продукция. Это уже будет третий наш дилер, который открывает магазины, и два новых магазина будут открыты в марте, которые так и называются – «Белорусский торговый дом».