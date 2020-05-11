«Белавиа» отменяет некоторые рейсы до конца октября

Новости Беларуси. «Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Ниццу и Женеву до конца октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, не будут летать самолеты в Воронеж, Казань и Нижний Новгород.
Новости Беларуси. «Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Ниццу и Женеву до конца октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, не будут летать самолеты в Воронеж, Казань и Нижний Новгород.
Для оформления возврата денег за билеты можно обратиться по месту их покупки. Из-за карантинных мер ряда стран «Белавиа» отменила 2300 рейсов из 3000. Правительство пообещало поддержать национального авиаперевозчика.
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