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«Белавиа» отменяет некоторые рейсы до конца октября

11 мая 2020 15:04
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Новости Беларуси. «Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Ниццу и Женеву до конца октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, не будут летать самолеты в Воронеж, Казань и Нижний Новгород.

«Белавиа» отменяет некоторые рейсы до конца октября-1

Для оформления возврата денег за билеты можно обратиться по месту их покупки. Из-за карантинных мер ряда стран «Белавиа» отменила 2300 рейсов из 3000. Правительство пообещало поддержать национального авиаперевозчика.

О других новостях экономики за 11 мая читайте здесь.

# Авиасообщение # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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