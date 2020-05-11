«Белавиа» отменяет некоторые рейсы до конца октября

Новости Беларуси. «Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Ниццу и Женеву до конца октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, не будут летать самолеты в Воронеж, Казань и Нижний Новгород.