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ЕАЭС смягчает ограничения на экспорт медицинских товаров и средств индивидуальной защиты

08 мая 2020 15:08
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Новости Беларуси. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение смягчить введенный в конце марта запрет на вывоз с таможенной территории союза товаров и средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с 10 мая ограничения не будут касаться некоторых видов тканей и дезинфицирующих жидкостей.

ЕАЭС смягчает ограничения на экспорт медицинских товаров и средств индивидуальной защиты-1

Промышленность государств – участников ЕАЭС в короткие сроки смогла увеличить производство средств защиты, что позволяет не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам.

Производство продолжает развиваться, поэтому в коллегии уверены, что это не последнее решение о смягчении запрета на экспорт таких товаров.

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# Коронавирус # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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