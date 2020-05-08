ЕАЭС смягчает ограничения на экспорт медицинских товаров и средств индивидуальной защиты

Уже с 10 мая ограничения не будут касаться некоторых видов тканей и дезинфицирующих жидкостей.

Новости Беларуси. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение смягчить введенный в конце марта запрет на вывоз с таможенной территории союза товаров и средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность государств – участников ЕАЭС в короткие сроки смогла увеличить производство средств защиты, что позволяет не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам.

Производство продолжает развиваться, поэтому в коллегии уверены, что это не последнее решение о смягчении запрета на экспорт таких товаров.