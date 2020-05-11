Минэнерго: загрузка ядерного топлива на первом блоке БелАЭС планируется в июле

Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива на первом блоке БелАЭС запланирована на июль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь уже завершили горячую обкатку оборудования. В реактор загрузили имитаторы ядерного топлива. Требования безопасности отслеживают на каждом этапе. Впереди свыше 300 испытаний технологических систем. Президент Беларуси: главный вопрос – как стимулировать население потреблять электрическую энергию Наша страна сейчас также обсуждает с Россией корректировку условий кредита на БелАЭС. Связана она со смещением сроков ввода энергоблоков. Документы на стадии согласования.

Что касается второго энергоблока, то его планируют запустить в 2021 году. Пока здесь ведутся строительные и монтажные работы. Летом на БелАЭС приедут трудиться больше 300 выпускников наших вузов, которые успешно прошли стажировку по профилю на российских станциях.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Мы ведем работу по подготовке к физическому пуску. Ну и самое главное – мы должны получить лицензию регулятора, эксплуатирующей организации. Она может быть получена только после проверки, что техника готова, персонал готов и есть соответствующие документы, обосновывающие ядерную безопасность.