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«Беларуськалий» сможет выплачивать кредит Сбербанку России в течение 3 лет

26 октября 2012 06:12
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Новости Беларуси.  «Беларуськалий» заключил со Сбербанком России соглашение о рефинансировании кредита на миллиард долларов. Теперь годовой займ, которое наше предприятие получило в декабре 2011 года, будет выплачиваться в течении трёх лет.

Эдита Дубина, заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Беларусь:
Под гарантию Правительства Республики Беларусь от Сбербанка России получен кредит в размере 1 миллиард долларов США. Кредит позволит предприятию в полном объеме погасить досрочно синдицированный кредит, полученный им от Сбербанка России и Евразийского банка развития в ноябре прошлого года.
Новый кредит привлечен сроком на три года и на более выгодных условиях.

«Беларуськалий» - один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Его доля в мировом производстве около 15%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Международное сотрудничество

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