Александр Лукашенко о кондитерской отрасли: Наблюдательные советы стали инструментом в руках одного дельца, думаю, не бесплатно

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо создать эффективную систему управления акционерными предприятиями с долей госакций. Об этом на совещании 25 октября заявил Александр Лукашенко. Президент особо подчеркнул, что система должна быть не новой бюрократической надстройкой, а эффективной и дающей пользу экономике управленческой схемой. Сегодня же в Беларуси же есть вопросы по осуществлению владельческого надзора, плохо работает система взаимодействия государственных и частных инвесторов при совместном управлении акционерными обществами.

Ситуации, когда на том или ином акционированном предприятии государство, даже владея контрольным пакетом, де-факто ничего не решает - не редкость. Иногда частник, используя уловки — такая возможность, к сожалению, есть - направляет прибыль только в собственный карман, а не на развитие производства. В итоге предприятие через какое-то время начинает отставать от конкурентов, теряет рынки сбыта и прибыль. В выигрыше собственник, льющий воду на свою мельницу-однодневку. Государству же снова приходится думать, как сохранить рабочие места и провести модернизацию.

О том, как избежать повторения таких ситуаций и шла речь сегодня у Президента. Ведь в собственности государства сейчас пакеты акций 1730 ОАО. Александр Лукашенко предложил присмотреться к опыту Китая, где создана результативная система управления госимуществом. Там вопросами распоряжения активами занимается специальный комитет. В рабочий процесс он не вмешивается, зато дает оценку эффективности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Даже там, где у государства контрольный пакет акций, процветают самоуспокоенность и иждивенчество. Наблюдательные советы бездействуют, отдавая на откуп директорам все серьезные решения.

Не дай Бог, чтобы получилось так, как недавно нам пришлось с губернаторами Минской и Гомельской областей разбираться по кондитерской отрасли, когда наблюдательные советы стали инструментом в руках одного дельца, думаю, не бесплатно. Словом, сегодня владельческий надзор не соответствует современным требования и нуждается в кардинальном улучшении.

В собственности у государства находятся акции 1738 открытых акционерных обществ. И в наблюдательном совете каждого – представитель государства. Где вы нашли столько специалистов? Мы порой не можем найти руководителя, а здесь даже специалист наблюдает за руководителем предприятия, то есть еще более квалифицирован, чем сам руководитель. Вот уж махровый бюрократизм. 100% могу сказать.

Надо совершенствовать, конечно, ту систему, которая сегодня у нас существует, но подходить надо чохом, не общо, а действовать на тех направлениях, где это нужно и так как это нужно. Если у нас возникли проблемы на каких-то предприятиях или есть крупные предприятия, где мы должны держать на пульсе руку, давайте принимать решения, и если у нас есть, вводить таких крепких наблюдателей от государства, которые принесут пользу.

Если мы будем подходить чохом, то опять на две тысячи предприятий мы направим новых неких представителей государства, которые там вам дадут разительный результат. Не думаю.

Это, еще раз подчеркиваю, важный вопрос управления предприятиями на территории Беларуси. И прежде всего государственными, и прежде всего стратегическими, как их называют, крупными предприятиями, от которых зависит наша жизнь.

Но система, которую, сегодня вы хотите предложить стране, должна быть не новой бюрократической надстройкой, которая будет мешать работе предприятий. А система, которая будет эффективна и даст пользу для государства. Прежде всего для экономики.

Главе государства представили проект указа, предусматривающий совершенствование всех этих механизмов. Документ предполагал на порядок повысить эффективность управления акционированными предприятиями через Наблюдательные советы. Поднять их статус, особенно там, где сильно смешанная форма собственности. Ввести на предприятии представителя от государства. Он бы и уравновешивал частные интересы и народные.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

То что сегодня Наблюдательные советы формально-не формально работают, они не выполняют ту функцию, которая возлагается. О том, что они должны отстаивать интересы государства, не мешать, а в какой-то степени направлять или даже поправлять генерального директора.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Так, а у нас генеральный директор, это что, он не государственный человек? Нами же назначен!

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Генеральный директор – он государственный человек, он нами же назначен, но у генерального директора очень много производственных вопросов. Я могу взять, например, не все, допустим, хотят осуществлять серьезную модернизацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Зачем тогда держать там директора? Там есть наше око и наш человек, который должен реализовывать государственные эти интересы. Опять же, вы хотите, нам этими государственными интересами создать некий президиум.

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

Может быть нам стоит подумать о том, что сегодня если есть необходимость в том, чтобы дополнительно там, как вы сказали, государево око должно присутствовать, значит, назначить туда своего представителя, чтобы он посмотрел. Не нужен – значит, не нужен.

Мнения собравшихся, относительно предлагаемого правительством механизма, разделились. Ведь, в самом деле, получается, что речь идет о создании дополнительного бюрократического аппарата — в виде наблюдателей от государства. Кстати, в законе есть норма, которая позволяет не создавать Наблюдательный совет в случае, когда держателей акций менее 50. Правда эта норма почти не используется. Например, на БелАЗе всего один акционер, а наблюдательный совет зачем-то создали. И таких случаев масса, когда в системе появляется в общем-то лишнее звено.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я считаю, что надо ошибки исправлять. Если где-то допустили ошибки, давайте будем их исправлять. Тем более мы сейчас создаем крупные компании. Вы представьте, вот справка, в Китае, на огромный Китай, вот мне писали здесь, всего лишь там 300, или сколько компаний. 300, но это гигантские компании! Мы холдинги создаем, поэтому у вас будет необходимость одного-двоих на холдинг держать человек, которые будут.

Вот, структура контролирует 117 государственный корпораций! Понимаешь?! 38 из которых входит в 500 ведущих предприятий мира. 117! Огромный Китай! Империя! Мы с вами бюрократию пытаемся сократить, а другой рукой ее будем увеличивать.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы не предлагаем тут, будем так говорить, коренной ломки. Мы говорим о том, что есть крупные предприятия, входящие…

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нет, вы не ломку предлагаете! Вы предлагаете надстройки!

Прозвучало предложение объединить держателей мелких пакетов акций через государственного представителя-посредника, который бы отстаивал и их интересы.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Интересы мелких собственников, мелких акционеров сегодня никто не защищает. Поэтому наше предложение о том, что если там есть хоть одна акция, то надо назначить его, чтобы он представлял и интересы других мелких акционеров.

При необходимости их могли бы готовить прямо в исполкомах — организациях как раз отвечающих за эффективное управление госдолей в ОАО. Речь шла и об усилении роли профсоюзов в работе акционерных обществ. Она должна быть более активной. Механизмы управления стратегическими акционерными предприятиями неплохо отработаны в столице и опыт может быть интересен другим.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Эта система работает. Цель была указа – только усилить позиции представителя государства по стратегическим направлениям. Мы отслеживаем в валютно-фондовой бирже, как идут движения по акциям.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Правильно, эту вот система надо выстраивать работу органов власти соответствующим образом.

В белорусской истории уже был эпизод, когда на проблемных предприятиях были представители от главы государства. Закрепленный за производством чиновник следил за соблюдением госинтересов — сохранение рабочих мест, достойная зарплата, экспорт. Так, например, было на заводе «Горизонт». Сегодня требования те же, но механизмы их реализации возможны разные. Ныне существующую в Беларуси систему управления госактивами глава государства поручил доработать.

Александр Лукашенко:

Не городите забор. Потому что вот вы придете с отчетом по работе, по экспорту, посмотрим, сколько там будет проблем. И вы начнете петь другую песню, что власти где-то не хватает, кого-то нужно прижучить, заставить. Модернизация – вот главная сегодня задача поставлена и выход на 60, или сколько, тысяч долларов на брата. Так, Петр Петрович, или нет? Ну вот и все! Нам важно: а – видеть, что предприятие живое, эффективно работает, специалист это должен видеть. А вы начинаете там, где должна быть абсолютная диктатура технологий, вбрасывать хаос. Приводите это в порядок. Чтобы это совещание не было пустым разговором.

Чтобы после него мы произвели, опять же говорю это нехорошее слово, зачистку по всем предприятиям, по всем направлениям. И не надо бояться, что о нас скажут! И говорят, мы инвесторов отпугнем. Да никого мы не отпугнем! У нас сегодня нет, вы мне не назовете ни одного инвестора, который пришел и что-то в страну принес. Он даже если рубль принес, он в этот же день вынес пять рублей. Или пять тысяч долларов. Поэтому не надо взахлеб кричать о каких-то инвестициях. То, что мы сами сделаем, то мы сделаем. А любой инвестор придет для того, чтобы вложить минимум, взять – максимум. И как минимум вывести прибыль.

Впереди Правительству предстоит серьезная работа по совершенствованию механизмов управления акционерными обществами с государственной долей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.