2 недели около 300 горожан и студентов спасали урожай льна под Витебском

Новости Беларуси. Уборка льна завершается в Витебской области буквально ударными темпами. В оптимальные сроки помешали уложиться дожди и нехватка механизаторов. Теперь льнозаводу в Толочинском районе помогают горожане. Северный шелк здесь на полутора тысячах гектаров. Но оправдывает ли цель вложенные немалые средства?

Из-за дождей на полях Толочинского района понадобился ручной труд. 2 недели около 300 горожан и студентов спасали урожай льна. Сейчас неубранными остались последние гектары. И это уже дело техники.

Прессовать можно только сухой лен. Времени ждать нет. Просушивать тресту пришлось вручную. Еще в июле бури с градом положили почти 100% урожая. Это затормозило теребление. А по цепочке вылежку и уборку.

Оксана Красовская, главный специалист по растениеводству управления сельского хозяйства Толочинского райисполкома:

В этом году как никогда стояли погодные условия не «льняные», поэтому пришлось привлекать трудовые ресурсы. Старались приезжать с утра и как можно больше поработать, чтобы все-таки оторвать лен от земли и поставить конусами.

Вовремя убрать мешает и нехватка рабочих рук. Механизаторов нужно вдвое больше. Кохановский льнозавод сеет 1600 гектаров. Такие площади с радостью бы сократили. Ведь переработать самим весь урожай не хватает мощностей.

Валентин Тарасенко, директор Кохановского льнозавода:

У нас остатки более 3 тысяч тонн. Практически мы продаем каждому заводу области. Сегодня задолженность заводов области составила 1 миллиард 200 миллионов, которые не платятся. И соответственно в этом году мы заготовим более 3 тысяч тонн. А тот лен старый, начиная с 2005 года, который будет лежать, приходит в негодность, который еще нужно реализовать.

Огромные остатки гниют на складе. Явно невыгодно выращивание объемов льна заведомо несопоставимых с возможностями завода. Но план доводится сверху. Количество сказывается и на качестве. Чтобы успеть убрать все посеянное до дождей, начинают раньше. Не весь лен доходит до кондиции.

Галина Чернухина, сортировщица длинного волокна Кохановского льнозавода:

Волокно не очень, недолежки много, рыжее. Так по длине хорошее, и вроде бы пропуск есть. А качество не очень. Стараются убрать пораньше, потому что дожди потом мешают. Да и просто площади большие, не успеем потом убрать.

Для выращивания льна в Толочинском районе есть и контурность полей, и плодородные почвы. Увеличить рентабельность и перерабатывать весь полученный урожай позволила бы модернизация. Но пока реконструкции этого льнозавода в планах нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.