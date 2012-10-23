В Беларуси открыты четыре новых месторождения нефти

Новости Беларуси. Геологи утверждают, что в Беларуси выгодно добывать нефть даже из скважин глубиной более 5 км. Перспективными специалисты называют четыре новые скважины в Гомельской и Могилёвской областях.



Эти образцы получены при бурении скважины «Ново-Березинская 46» на границе Жлобинского и Светлогорского районов. По предварительной оценке, толщина нефтеносного слоя здесь не менее 80 метров. На скважине уже получен суточный приток нефти дебитом до 35 кубических метров в сутки.

Ярослав Грибик, главный геолог по нефти и газу РУП «Белгеология»:

Это традиционная нефть. Плотность 0,85 - 0,86 грамм на сантиметр кубический. Нефть, которая характеризуется высоким выходом светлых нефтепродуктов. Хорошими эксплуатационными качествами. Не вязкая, без смол и мазута.

Получение притока нефти в процессе бурения свидетельствует о выявлении нового нефтеперспективного блока. Экономическая выгода конкретно этой скважины ещё и в том, что перспективная залежь находится всего в километре от уже готового нефтепровода. А значит затраты на инфраструктуру при организации промышленной добычи будут сведены к минимуму. Правда, до этого ещё далеко. Геологам только предстоит обосновать свои изыскания.

Александр Сусленко, главный геолог Мозырской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения:

За этот год у нас очень хорошие результаты. Мы открыли четыре новых месторождения. Пока это конечно просто залежи нефти, нужно ещё доказать, что это промышленные притоки в колонне. Но пока результаты хорошие. Надеюсь, поставленную правительством задачу выполним.

Всего в Беларуси открыто 77 месторождений нефти. Основные из них, дающие до 70% нефти, находятся на поздней стадии разработки. Поэтому повышение интенсивности геологоразведки, а главное разработка новых залежей - единственный способ сохранить объёмы добываемой в стране нефти. В 2012 году белорусские нефтяники планируют получить 1 миллион 660 тысяч тонн чёрного золота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.