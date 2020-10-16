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Беларусбанк возобновил выдачу субсидируемых кредитов на жильё

16 октября 2020 16:41
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Новости Беларуси. Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на жилье в рамках господдержки населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято с учетом социальной значимости госпрограммы строительства жилья и актуальности кредитной поддержки желающих улучшить свои жилищные условия.

Документы принимаются по домам, которые должны быть введены в строй в 2020 году. Условия кредитования по 240-му указу остались прежними: ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта.

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# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская

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