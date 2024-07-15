Беларусь заинтересована в закупке грузовых железнодорожных вагонов из Чувашии

Реализацию совместных проектов в машиностроительной отрасли более детально обсудили в правительстве. На встрече с вице-премьером Беларуси Петром Пархомчиком глава российского региона Олег Николаев предложил наладить совместное производство сельскохозяйственной и специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» имеют партнеров в Чувашии. Развита кооперационная цепочка, в Беларусь также поставляются отдельные комплектующие. Прямо сейчас в разработке находятся как минимум четыре единицы техники. Есть и предложения на перспективу: большой потенциал глава Чувашии видит в сфере совместного производства гусеничной техники и экскаваторов.