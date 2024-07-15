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Беларусь заинтересована в закупке грузовых железнодорожных вагонов из Чувашии

15 июля 2024 13:40
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Реализацию совместных проектов в машиностроительной отрасли более детально обсудили в правительстве. На встрече с вице-премьером Беларуси Петром Пархомчиком глава российского региона Олег Николаев предложил наладить совместное производство сельскохозяйственной и специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заинтересована в закупке грузовых железнодорожных вагонов из Чувашии-1

Наши БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» имеют партнеров в Чувашии. Развита кооперационная цепочка, в Беларусь также поставляются отдельные комплектующие. Прямо сейчас в разработке находятся как минимум четыре единицы техники. Есть и предложения на перспективу: большой потенциал глава Чувашии видит в сфере совместного производства гусеничной техники и экскаваторов.

Беларусь заинтересована в закупке грузовых железнодорожных вагонов из Чувашии-4

В свою очередь Беларусь заинтересована в закупках грузовых железнодорожных вагонов. На данный момент Чувашская Республика ежемесячно поставляет нам около 300 вагонокомплектов, но потребность в полтора-два раза больше. Прозвучало и предложение создать совместное производство железнодорожного литья в нашей стране.

# Беларусь-Россия # Экономика # Петр Пархомчик

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