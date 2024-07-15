Делегация Чувашской Республики находится с рабочим визитом в Беларуси

Закрепить положительные тенденции, которые сформировались в последние годы. С рабочим визитом в Беларуси делегация Чувашской Республики. Обсудить планируется взаимодействие по различными направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это и сельское хозяйство, и перерабатывающая промышленность, машиностроение, медицина, образование и строительство. В составе рабочего десанта из России и депутаты Госсовета Чувашии. С белорусскими коллегами они обменяются опытом в области законотворчества.

Олег Николаев, глава Чувашской Республики (Россия):

Мы прибыли с большой делегацией в Республику Беларусь. И очевидно, что наша задача – прежде всего закрепить те положительные тенденции, которые сформировались за последние годы благодаря нашим лидерам. Мы ежегодно наращиваем товарооборот и, самое главное, находимся в постоянном поиске. Нас прибыло порядка 70 человек, и делегация сформирована, чтобы поработать по различным направлениям.

Уже прошла встреча с земляками. В Беларуси хорошо известны имена уроженцев Чувашии, ставших видными деятелями культуры, науки, образования и экономики страны. Гости посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. В мемориальном комплексе «Хатынь» в память о всех погибших возложены цветы. На Родину делегация планирует вернуться с идеями, которые в итоге претворятся в интересные содержательные проекты.