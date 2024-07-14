Молчан: сейчас Беларуси очень важно вернуться или стать на те же рельсы в отношениях с Венесуэлой

Сегодня, 14 июля, в Венесуэле начался официальный визит белорусского премьер-министра в Латинскую Америку. В командировочном листе Романа Головченко еще и Куба, и Никарагуа, а в глобальных целях – достижение совместных наработок и определение точек роста на будущее со странами дальней дуги, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?
Также Беларусь готова поставлять технику и в собранном виде. Есть и другие сферы интересов – сельское хозяйство, продовольствие. Мы готовы предложить свою помощь в подготовке агроспециалистов и продолжить поставлять продукты питания нашего производства. Сегодня основная позиция экспорта – белорусское сухое цельное молоко. Импортное в нем – лишь какао-паста и этиловый спирт. В целом в 2023 году белорусско-венесуэльский продовольственный товарооборот вырос больше чем в 7 раз. В планах значительно увеличить этот показатель уже в ближайшее время.
Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле:
Сейчас нам очень важно вернуться или стать на те же рельсы. И потихоньку опять же, не сломя голову, ни в коем случае. Потому что вопросов остается очень много, много проблем, которые надо решать. В основном они носят технический и финансовый характер. Еще не все альтернативные варианты по налаживанию логистики, платежей еще настроены, но процесс идет, причем процесс довольно заметный. Мы здесь прорабатываем варианты, как говорится, кредитования непосредственных покупателей, потребителей нашей продукции. Осталась последняя просьба со стороны местных потребителей потенциальных: договориться с местными банками коммерческими, чтобы те предоставляли кредиты на покупку довольно-таки дорогой белорусской техники.