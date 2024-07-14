Молчан: сейчас Беларуси очень важно вернуться или стать на те же рельсы в отношениях с Венесуэлой

Сегодня, 14 июля, в Венесуэле начался официальный визит белорусского премьер-министра в Латинскую Америку. В командировочном листе Романа Головченко еще и Куба, и Никарагуа, а в глобальных целях – достижение совместных наработок и определение точек роста на будущее со странами дальней дуги, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?

Также Беларусь готова поставлять технику и в собранном виде. Есть и другие сферы интересов – сельское хозяйство, продовольствие. Мы готовы предложить свою помощь в подготовке агроспециалистов и продолжить поставлять продукты питания нашего производства. Сегодня основная позиция экспорта – белорусское сухое цельное молоко. Импортное в нем – лишь какао-паста и этиловый спирт. В целом в 2023 году белорусско-венесуэльский продовольственный товарооборот вырос больше чем в 7 раз. В планах значительно увеличить этот показатель уже в ближайшее время.