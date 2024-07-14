Правительственная делегация посетит с официальным визитом Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

Куба, Никарагуа и уже сегодня, 14 июля, Венесуэла. Правительственная делегация во главе с премьер-министром направляется в страны дальней дуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая остановка в маршруте – Каракас. С Венесуэлой нас связывают долгие отношения, но в последнее время взаимодействие между нашими странами замедлилось из-за внешних причин. Беларусь намерена возобновить полномасштабное партнерство. В планах вновь запустить сборочные производства техники. Мы готовы поставлять ее уже в готовом виде. Есть и другие сферы интересов: сельское хозяйство и продовольствие.