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Правительственная делегация посетит с официальным визитом Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

14 июля 2024 07:56
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Куба, Никарагуа и уже сегодня, 14 июля, Венесуэла. Правительственная делегация во главе с премьер-министром направляется в страны дальней дуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительственная делегация посетит с официальным визитом Венесуэлу, Кубу и Никарагуа-1

Первая остановка в маршруте – Каракас. С Венесуэлой нас связывают долгие отношения, но в последнее время взаимодействие между нашими странами замедлилось из-за внешних причин. Беларусь намерена возобновить полномасштабное партнерство. В планах вновь запустить сборочные производства техники. Мы готовы поставлять ее уже в готовом виде. Есть и другие сферы интересов: сельское хозяйство и продовольствие.

# Международное сотрудничество # Экономика # Роман Головченко

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