Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии торговли и осуществлении инвестиций на Африканском континенте. Об этом 4 апреля шла речь на встрече президента Александра Лукашенко с главным исполнительным директором Банка торговли и развития стран Восточной и Южной Африки Адмассу Тадессе.

По словам главы государства, Африка – перспективный регион. Наша страна готова продавать туда свой товар, а также создавать совместные предприятия.

Но это трудно сделать без поддержки финансовых институтов.

Обе стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество будет по-настоящему плодотворным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы Африкой занимаемся вплотную уже лет 7-10. Мы готовы работать с Африкой. Тем более у нас есть опыт советских времен. Мы будем продавать туда свой товар и будем создавать совместные предприятия для производства соответствующего товара, будем инвестировать в Африку. Без поддержки финансовых институтов весьма сложно это сделать. И меня прельщает то, что вы очень хорошо знаете Африку, ваш банк работает давно там. И на принципах честности, открытости, транспарентности и справедливости, я думаю, мы найдем те точки соприкосновения, когда не вы, не мы не пожалеем о том, что мы начали эту страницу сотрудничества писать. Я буду только рад, если так произойдет. Если вы нам поможете прийти в Африку, думаю, банк от этого получит только плюс.

Адмассу Тадессе, главный исполнительный директор банка торговли и развития стран Восточной и Южной Африки:

Большое спасибо за возможность встретиться с Вами. Я благодарен за интерес к нашему банку и уверен, что у нас с вами будет плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. Беларусь давно известна в Африке, некоторые белорусские торговые марки у всех на слуху. Мы уже провели определенные встречи. Наши акционеры и правительство заинтересованы в установлении партнерских отношений, в том числе в вашем регионе. Как Вы правильно сказали, Африка быстро развивается. Но для дальнейшего развития нужны сильные и надежные партнеры...