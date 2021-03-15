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В Беларуси на одного человека в год приходится 400 кг мусора

15 марта 2021 06:57
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Новости Беларуси. Всемирный день потребителя отмечается 15 марта и проходит под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на одного человека в год приходится 400 кг мусора-1

В Беларуси на одного человека в год приходится 400 килограммов мусора, и только четверть идет в переработку. Конечно же, среди отходов бесспорный лидер – пластик. За последние годы доля его переработки выросла в разы.

В Беларуси на одного человека в год приходится 400 кг мусора-4

Влияют на процессы и законы. В них уже содержится ряд требований и мер: в объектах торговли обязательно должны быть напитки в стекле, бумажные пакеты. Снижается использование полимерной упаковки, она замещается на экологически безопасную. Введен запрет на использование некоторых видов одноразовой пластиковой посуды в общепите.

# Мусор # общество # Фотофакт

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