В Беларуси на одного человека в год приходится 400 кг мусора

Новости Беларуси. Всемирный день потребителя отмечается 15 марта и проходит под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всемирный день потребителя отмечается 15 марта и проходит под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси на одного человека в год приходится 400 килограммов мусора, и только четверть идет в переработку. Конечно же, среди отходов бесспорный лидер – пластик. За последние годы доля его переработки выросла в разы.
Влияют на процессы и законы. В них уже содержится ряд требований и мер: в объектах торговли обязательно должны быть напитки в стекле, бумажные пакеты. Снижается использование полимерной упаковки, она замещается на экологически безопасную. Введен запрет на использование некоторых видов одноразовой пластиковой посуды в общепите.