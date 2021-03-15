В Беларуси на одного человека в год приходится 400 кг мусора

Новости Беларуси. Всемирный день потребителя отмечается 15 марта и проходит под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на одного человека в год приходится 400 килограммов мусора, и только четверть идет в переработку. Конечно же, среди отходов бесспорный лидер – пластик. За последние годы доля его переработки выросла в разы.