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Европейский банк реконструкции выделил Беларуси 20 миллионов долларов

10 августа 2016 07:24
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Новости Беларуси. 20 миллионов долларов на кредитование малого бизнеса. Европейский банк реконструкции и развития выделил белорусским коллегам синдицированный кредит. Инвесторами стали несколько финансовых институтов из Германии и Голландии.

Глава представительства ЕБРР в нашей стране назвал подписание договора прорывом, так как стороны перешли от слов к действиям.

В главном регуляторе подтвердили положительную тенденцию привлечения иностранного капитала. Подобные сделки демонстрируют реальный интерес частного бизнеса в инвестировании в экономику Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций

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