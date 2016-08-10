Европейский банк реконструкции выделил Беларуси 20 миллионов долларов

Новости Беларуси. 20 миллионов долларов на кредитование малого бизнеса. Европейский банк реконструкции и развития выделил белорусским коллегам синдицированный кредит. Инвесторами стали несколько финансовых институтов из Германии и Голландии.

Глава представительства ЕБРР в нашей стране назвал подписание договора прорывом, так как стороны перешли от слов к действиям.

В главном регуляторе подтвердили положительную тенденцию привлечения иностранного капитала. Подобные сделки демонстрируют реальный интерес частного бизнеса в инвестировании в экономику Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.