Беларусь возглавила список европейских стран с самым низким уровнем безработицы среди молодёжи

Новости Беларуси. В Беларуси самый низкий уровень молодежной безработицы среди европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас этот показатель составляет чуть больше 1 %.

На втором месте – Германия: здесь уровень безработицы среди молодежи составляет 6 %, замыкает тройку Швейцария с 8 %. А хуже всего дела обстоят в Боснии и Герцоговине. Там возможности работать лишены почти 70 % молодых людей.