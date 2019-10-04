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Беларусь возглавила список европейских стран с самым низким уровнем безработицы среди молодёжи

04 октября 2019 18:51
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Новости Беларуси. В Беларуси самый низкий уровень молодежной безработицы среди европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас этот показатель составляет чуть больше 1 %.

Беларусь возглавила список европейских стран с самым низким уровнем безработицы среди молодёжи-1

На втором месте – Германия: здесь уровень безработицы среди молодежи составляет 6 %, замыкает тройку Швейцария с 8 %. А хуже всего дела обстоят в Боснии и Герцоговине. Там возможности работать лишены почти 70 % молодых людей.

О других новостях экономики за 4 октября читайте здесь.

# Безработица в ЕС # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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