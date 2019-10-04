Николай Рогащук о II Форуме регионов Беларуси и Украины: Был подписан контракт на поставку 10 карьерных самосвалов
Новости Беларуси. Предприятия Минской области в первом полугодии инвестировали в регионы Украины почти 100 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это вдвое больше, чем годом ранее.
В центральном регионе действуют 177 компаний с долей украинского капитала. Один из последних успешных проектов – предприятие в Старых Дорогах по производству запчастей для автомобилей.
Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Был подписан контракт с нашим холдингом «БелАЗ» на поставку 10 карьерных самосвалов стоимостью более 12 миллионов долларов. Прорабатываются также вопросы поставки продукции наших перерабатывающих предприятий на рынок Украины.
Вообще у нас более десятка соглашений с различными областями Украины в сфере сотрудничества.
В Житомире с украинскими партнерами встретился и губернатор Минской области Анатолий Исаченко. Региональные контакты важно развивать и в социальной сфере и в экономике. Благодаря надежным отношениям между белорусскими и украинскими предприятиями товарооборот составил уже 800 миллионов рублей.