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Николай Рогащук о II Форуме регионов Беларуси и Украины: Был подписан контракт на поставку 10 карьерных самосвалов

04 октября 2019 16:08
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Новости Беларуси. Предприятия Минской области в первом полугодии инвестировали в регионы Украины почти 100 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это вдвое больше, чем годом ранее.

В центральном регионе действуют 177 компаний с долей украинского капитала. Один из последних успешных проектов – предприятие в Старых Дорогах по производству запчастей для автомобилей.

Николай Рогащук о II Форуме регионов Беларуси и Украины: Был подписан контракт на поставку 10 карьерных самосвалов-1

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Был подписан контракт с нашим холдингом «БелАЗ» на поставку 10 карьерных самосвалов стоимостью более 12 миллионов долларов. Прорабатываются также вопросы поставки продукции наших перерабатывающих предприятий на рынок Украины.

Вообще у нас более десятка соглашений с различными областями Украины в сфере сотрудничества.

Николай Рогащук о II Форуме регионов Беларуси и Украины: Был подписан контракт на поставку 10 карьерных самосвалов-4

В Житомире с украинскими партнерами встретился и губернатор Минской области Анатолий Исаченко. Региональные контакты важно развивать и в социальной сфере и в экономике. Благодаря надежным отношениям между белорусскими и украинскими предприятиями товарооборот составил уже 800 миллионов рублей.

Николай Рогащук о II Форуме регионов Беларуси и Украины: Был подписан контракт на поставку 10 карьерных самосвалов-7

# Беларусь-Украина # Экономика # Николай Рогащук # Фотофакт

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