Николай Рогащук о II Форуме регионов Беларуси и Украины: Был подписан контракт на поставку 10 карьерных самосвалов

Новости Беларуси. Предприятия Минской области в первом полугодии инвестировали в регионы Украины почти 100 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это вдвое больше, чем годом ранее.

В центральном регионе действуют 177 компаний с долей украинского капитала. Один из последних успешных проектов – предприятие в Старых Дорогах по производству запчастей для автомобилей.