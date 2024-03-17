Беларусь вошла в пятёрку экономических партнёров Курской области

Все годы независимости мы идем рука об руку с главным стратегическим партнером. Россия – это и про экономику, и про культуру, и про общие исторические корни. Главный экономический партнер для нас – рынок сбыта и возможность расширять кооперационные горизонты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Губернатор Орловской области: «Санкции могут быть, а дружба между Россией и Беларусью вечна». Подробности. С союзниками у нас действительно тесные взаимоотношения во всех сферах. Совсем скоро в России может появиться и наш национальный торговый центр, где будет представлена продукция белорусских предприятий и брендов. И это лишь один из примеров. Только в рамках Союзного государства интеграция обеспечит рост ВВП Беларуси на 8 миллиардов долларов. Мы создаем совместные производства, сотрудничаем в сфере культуры и высоких технологий. Развиваем региональное сотрудничество и строим новые производства.

Город воинской славы, антоновки и соловьев. Курск. Беларусь с этим уникальным регионом связывает не только общее прошлое. Сегодня наша страна входит в пятерку ключевых экономических партнеров Курской области, а белорусов всегда ждут в гости. Встречают не только с хлебом-солью, но и предложениями для сотрудничества.

Роман Старовойт, губернатор Курской области России:

Задачи сегодня перед нами стоят развить кооперационные связи. Попытаемся уйти от простой торговли друг с другом. Хотя это тоже очень важно, куряне очень любят и знают белорусскую любую продукцию. Но и производство совместное, использование компонентной базы, сырья друг друга – этим сейчас более плотно занимаемся.

Яркий пример такой кооперации в регионе – совместное производство генераторов и двигателей. За последние 2 года с белорусскими компетенциями в сфере машиностроения на одном из крупнейших российских предприятий по производству автономных источников электропитания познакомились очень близко. Это как раз тот случай, когда санкции еще больше экономически сплотили. И союзники обратили взор на промышленные способности белорусов. Мы не только успешно заместили ряд ключевых компонентов, но и запустили сразу несколько совместных проектов на перспективу.

Николай Шевченко, председатель совета директоров предприятия по производству автономных источников электропитания (Россия):

Задачи стоят перед машиностроительным комплексом Российской Федерации (и, в частности, перед нами как участником этого комплекса) и Республики Беларусь импортозаместить двигатели внутреннего сгорания малой мощности. Сегодня в мощностном ряду – от 1 до 4 киловатт электрической мощности. Двигатели внутреннего сгорания, к сожалению, в Российской Федерации не производятся, поэтому мы обсудили вопрос, чтобы Минский моторный завод по поручению правительства Республики Беларусь занялся именно этим направлением.

Машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность – новые соглашения Курская область и Беларусь заключают не реже чем раз в полгода. Причем в сфере интересов бизнеса этого российского региона буквально все. Сегодня этот, по сути, прифронтовой регион показывает уникальные темпы экономического роста. Так, за прошлый год в области построили порядка 600 тысяч квадратных метров жилья. Это абсолютный рекорд за все время существования области. Свой вклад внесли и белорусы.