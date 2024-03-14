От строительства до машиностроения: как Беларусь и Орловская область развивают сотрудничество?

Агрессивная политика Запада в отношении Беларуси и России не достигла своей цели. С изоляцией наших стран не сложилось. Это лишь укрепило интеграционные устремления, в том числе в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа в этом направлении продолжается. Активно развивается региональное сотрудничество. Так, Беларусь и Орловская область намерены заметно увеличить товарооборот. Ближайшая цель – полмиллиарда долларов.

В российском регионе сейчас белорусская делегация во главе с нашим послом Дмитрием Крутым. В программе встреча с губернатором и посещение ключевых предприятий, которые хотят наладить связи или уже сотрудничают с белорусами. В их числе и Мценский завод по производству коммунальной техники. О наших компетенциях в сфере машиностроения здесь знают не понаслышке: партнерские отношения с Минским автомобильным насчитывают больше 15 лет. Сегодня связи становятся только крепче: россияне активно закупают белорусские комплектующие, а в 2023 году предприятие вдвое увеличило производство техники на базе шасси МАЗ. Вполне возможно совсем скоро здесь появится совместное сборочное производство.