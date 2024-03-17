Губернатор Орловской области: «Санкции могут быть, а дружба между Россией и Беларусью вечна»

Все годы независимости мы идем рука об руку с главным стратегическим партнером. Россия – это и про экономику, и про культуру, и про общие исторические корни. Главный экономический партнер для нас – рынок сбыта и возможность расширять кооперационные горизонты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь вошла в пятерку экономических партнеров Курской области.

Еще один российский регион, где наши стройматериалы оказались очень кстати – Орловская область. Только за прошлый год поставки выросли на 30 %. В целом уровень товарооборота с этим российским регионом за последние 3 года увеличился фактически в два раза. Потенциал еще больше.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области России:

Сегодня важным моментом является создание совместных, возможно, даже производств, предприятий, которые позволят более активно развиваться вне зависимости от всех санкций. Потому что санкции могут быть, а дружба между Россией и Беларусью вечна.

Одно из приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и Орловской области – машиностроение. Именно отсюда, из Орла, по всей стране разъезжаются главные стражи чистоты и порядка на российских улицах – дорожные и коммунальные МАЗы.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Из нового, интересного направления, которое мы обсуждали, – это биотехнология. Наша биотехнологическая корпорация начала поставки в регионы аминокислот, в обратную сторону покупает пшеницу. Обсудили сотрудничество в сфере ветеринарных препаратов или средств защиты растений. В Беларуси строится огромный биокластер в Витебской области по решению Президента. И в рамках предстоящего в конце июня Форума регионов Беларуси и России мы бы хотели, чтобы Орловская область и орловские предприятия активно пообсуждали или подписали даже конкретные соглашения в этой сфере.