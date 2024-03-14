Цель – 500 млн долларов! Беларусь и Орловская область намерены увеличить товарооборот

Она посетила ряд предприятий, которые хотят наладить связи или уже сотрудничают с белорусами. В их числе и Мценский завод по производству коммунальной техники. О наших компетенциях в сфере машиностроения здесь знают не понаслышке: партнерские отношения с Минским автомобильным насчитывают больше 15 лет. Есть и много других проектов, направленных прежде всего на импортозамещение.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Обсудили сотрудничество в сфере ветеринарных препаратов, средств защиты растений. В Беларуси строится огромный биокластер в Витебской области по решению Президента. В рамках предстоящего в конце июня Форума регионов Беларуси и России мы бы хотели, чтобы Орловская область и предприятия уже активно пообсуждали и даже подписали конкретные соглашения в этой сфере.