Цель – 500 млн долларов! Беларусь и Орловская область намерены увеличить товарооборот

Ближайшая цель – полмиллиарда долларов. Беларусь и Орловская область намерены увеличить товарооборот. Чтобы обсудить конкретные направления работы, российский регион посетила белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ближайшая цель – полмиллиарда долларов. Беларусь и Орловская область намерены увеличить товарооборот. Чтобы обсудить конкретные направления работы, российский регион посетила белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она посетила ряд предприятий, которые хотят наладить связи или уже сотрудничают с белорусами. В их числе и Мценский завод по производству коммунальной техники. О наших компетенциях в сфере машиностроения здесь знают не понаслышке: партнерские отношения с Минским автомобильным насчитывают больше 15 лет. Есть и много других проектов, направленных прежде всего на импортозамещение.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Обсудили сотрудничество в сфере ветеринарных препаратов, средств защиты растений. В Беларуси строится огромный биокластер в Витебской области по решению Президента. В рамках предстоящего в конце июня Форума регионов Беларуси и России мы бы хотели, чтобы Орловская область и предприятия уже активно пообсуждали и даже подписали конкретные соглашения в этой сфере.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области России:
Мы говорим про импортозамещение. Я думаю, что с точки зрения взаимоотношений России и Беларуси вряд ли это можно променять. Это наши давние партнерские, дружеские отношения, которые сегодня могут получить дополнительный импульс взаимодействия. Важным моментом является, возможно, создание даже совместных производств, предприятий, которые позволят более активно развиваться вне зависимости от всех санкций. Потому что санкции могут быть, а дружба между Россией и Беларусью, она вечная.
Уже в конце марта делегация из Орловской области с ответным визитом отправится в Беларусь. В программе посещение ключевых для сотрудничества производств.