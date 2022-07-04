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Беларусь ставит рекорды по экспортным поставкам. Выручка достигла 18 млн долларов в день

04 июля 2022 19:40
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Новости Беларуси. Беларусь зарабатывает на продуктах. Сейчас наши сельхозтовары пользуются спросом в 130 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь ставит рекорды по экспортным поставкам. Выручка достигла 18 млн долларов в день-1

Первая среди них – Россия. АПК Союзного государства обсуждался в том числе на IX Форуме регионов в Гродно. За ней идут страны СНГ, Евросоюза, Китай, Индия, Канада, Сингапур и США. Экспорт растет. Валютная выручка в день – больше 18 миллионов долларов.

Больше всего Беларусь продает сыров и молока, которое называют «белым золотом». Страна – один из мировых лидеров по его производству на душу населения. В Синеокой молока в три раза больше, чем надо для внутреннего потребления. Основной задачей для агропромышленного комплекса страны остается снижение издержек и себестоимости продукции.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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