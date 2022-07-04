Белорусам выделят 2,7 млрд рублей на детские пособия. 380 млн уйдут на семейный капитал

Новости Беларуси. В 2022 году правительство выделит 2,7 миллиарда белорусских рублей на детские пособия и дополнительно 380 миллионов для средств семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, последний по решению главы государства в ряде случаев можно получить досрочно. Например, на лечение, образование или приобретение средств медицинской реабилитации. Ежемесячно за реализацией этой демографической инициативы на практике обращаются около 1 200 семей. Цифра вполне закономерная, если учесть, что всего в многодетных семьях по всей стране проживает пятая часть всех детей в возрасте до 18 лет.

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