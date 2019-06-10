Прямой эфир

Беларусь рассчитывает на партнёрство с Лондонской фондовой биржей

10 июня 2019 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наша страна намерена существенно расширить своё присутствие на международных финансовых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередным шагом в этом направлении стал День рынка капитала Беларуси, который проходит на Лондонской фондовой бирже.

Беларусь рассчитывает на партнёрство с Лондонской фондовой биржей-1

Сегодня возможности инвестиций в отечественную экономику презентовал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Глава правительства обратил внимание, что в экономике нашей страны обозначились новые точки роста. Наряду с традиционно сильными отраслями-брендами, машиностроением, сельским хозяйством и пищевой промышленностью, активно развивается сфера услуг – транспортно-логистическая отрасль и туризм. Но наиболее перспективным является IT-сектор.

Беларусь рассчитывает на партнёрство с Лондонской фондовой биржей-4

День рынков капитала – первый для Беларуси подобный форум на Лондонской фондовой бирже. С учётом роли Лондона, как мирового финансового центра, он открывает значительные перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере банковского дела и финансов.

Больше новостей экономики за 10 июня здесь

# Деньги # Экономика # Сергей Румас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ещё любопытнее стало этим заниматься». В Глубоком открыли компьютерный класс с IT-уклоном
10 июня 2019 17:17

«Ещё любопытнее стало этим заниматься». В Глубоком открыли компьютерный класс с IT-уклоном

«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле
10 июня 2019 14:07

«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле

Как будет развиваться нефтехимическая отрасль Беларуси? Подводим итоги визита Александра Лукашенко на «Нафтан»
09 июня 2019 19:05

Как будет развиваться нефтехимическая отрасль Беларуси? Подводим итоги визита Александра Лукашенко на «Нафтан»