Беларусь рассчитывает на партнёрство с Лондонской фондовой биржей
Новости Беларуси. Наша страна намерена существенно расширить своё присутствие на международных финансовых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередным шагом в этом направлении стал День рынка капитала Беларуси, который проходит на Лондонской фондовой бирже.
Сегодня возможности инвестиций в отечественную экономику презентовал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Глава правительства обратил внимание, что в экономике нашей страны обозначились новые точки роста. Наряду с традиционно сильными отраслями-брендами, машиностроением, сельским хозяйством и пищевой промышленностью, активно развивается сфера услуг – транспортно-логистическая отрасль и туризм. Но наиболее перспективным является IT-сектор.
День рынков капитала – первый для Беларуси подобный форум на Лондонской фондовой бирже. С учётом роли Лондона, как мирового финансового центра, он открывает значительные перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере банковского дела и финансов.
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