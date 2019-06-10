Новости экономики за 10.06.2019

Новости Беларуси. Проводимая в последнее время активная диверсификация инвестиционных потоков привела к смене многолетнего лидера по объёмам вложений в белорусскую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве сообщили, что в 2019 году Евросоюз инвестирует больше, чем Россия. В первую тройку вошёл также Китай.

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Вообще до конца года Беларусь планирует привлечь 1,6 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Это на 100 миллионов больше результата 2018 года.

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