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Новости экономики за 10.06.2019

10 июня 2019 17:26
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Новости Беларуси. Проводимая в последнее время активная диверсификация инвестиционных потоков привела к смене многолетнего лидера по объёмам вложений в белорусскую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 10.06.2019-1

В правительстве сообщили, что в 2019 году Евросоюз инвестирует больше, чем Россия. В первую тройку вошёл также Китай.

Легендарный ЗАЗ будет собирать белорусские грузовики

Вообще до конца года Беларусь планирует привлечь 1,6 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Это на 100 миллионов больше результата 2018 года.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ РАСТЁТ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ В СТРАНЕ

Новости экономики за 10.06.2019-4

Динамика покупательской активности минчан заметно отстаёт от средней по стране. Розничный товарооборот в Минске в этом году растёт на 5,5 %, в то же время по всей Беларуси эта цифра почти на 0,5 % выше.

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# Беларусь-Евросоюз # Экономика

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