«Планируем заключить договоры». Международный форум «Пояс и путь» пройдёт в «Великом камне» в июле

Новости Беларуси. Минск готовится к крупному экономическому событию. B июле в «Великом камне» пройдет Международный форум «Пояс и путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая масштабная встреча на территории парка состоится впервые и станет продолжением договоренностей, достигнутых в апреле в Пекине. Для участия в форуме прибудут полмиллиона гостей: бизнесмены, инвесторы, представители крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов. Все они рассматривают парк как площадку для выгодных совместных проектов.

Ожидается, что здесь будут подписаны соглашения на сумму свыше 10 миллионов долларов. Напомним, в «Великом камне» действуют многочисленные льготы. Парк уже включает 44 компании.