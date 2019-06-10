«Ещё любопытнее стало этим заниматься». В Глубоком открыли компьютерный класс с IT-уклоном

Новости Беларуси. IT- образование со школьной скамьи. В Глубоком при поддержке ПВТ открыли Ресурсный центр информационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это компьютерный класс, где дети смогут обучаться программированию, робототехнике и 3D-моделированию.

То, что машиной, собранной из конструктора, можно управлять с помощью мобильного телефона стало настоящим открытием для 11-летнего Тимофея.

Не менее удивительным оказался этот день и для его друга Кирилла. Он уже писал программы, которые управляют роботами. Но никогда их ещё не апробировал на настоящих машинах.

Кирилл Хиневич, учащийся Глубокской гимназии:

Мы писали на программе Scratch, там двигалась сама картинка, а не вживую робот. И мы не знали, как он будет вести себя не в компьютере, а в жизни.

Тимофей Пашкович, учащийся СШ №2:

Теперь мне еще любопытнее стало этим заниматься, сборкой таких конструкторов. Мне сегодня дали поуправлять старшие ребята лего, который управляется не через пульт управления, а через телефон. Который с распознаванием цвета.

Рядом со школьниками обучение проходят и учителя. Буквально на следующей неделе Парк высоких технологий соберет лидеров IT- классов, ресурсных центров, чтобы обсудить новинки робототехники.

Педагогам предстоит разработать новейшую программу, по которой будут учиться дети уже с сентября.

Лидия Романчук, учитель информатики Глубокской гимназии:

В школе робототехники я заканчивала курсы, и потом в Москве, чтобы этому научиться. Но это не очень так просто, этому научить. И дети мне помогают, не только я. С ними вместе учимся.

В новом ресурсном центре, который открыли в Глубоком, заниматься смогут ребята со всего района. Ажиотаж уже был при наборе детей в летний лагерь с IT-уклоном: претендовали 2 человека на место.

Анастасия Аласания, СТВ:

Три года назад ПВТ заявил о том, что программирование – вторая грамотность. Так называли онлайн-проект, который охватил всю Беларусь. К этому моменту 10 тысяч школьников заговорили грамотно на языке программирования. И каждый третий – из Витебской области.

Лучший юный айтишник Глубокого – Виктор Якубёнок – надеется, что его разработки будут полезны отечественной медицине. Уже сегодня роботы помогают врачам проводить сложнейшие операции, но выпускник уверен, что главные достижения ещё впереди.

Виктор Якубенок, выпускник Глубокской гимназии:

Несмотря на то, что я хочу связать свою жизнь с медициной. Я также ее хочу связать с этой сферой. И, может, так интегрировать информатику, программирование в медицину.

Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации ПВТ:

Если мы детей обучаем основам робототехники, если мы детей обучаем как программировать устройства, как использовать компьютерное моделирование, 3D-печать, Это те именно конкурентные преимущества, которые создадут в будущем ценность этого выпускника на рынке труда.