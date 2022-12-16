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Беларусь продлевает эмбарго на импорт продовольственных товаров из западных стран

16 декабря 2022 14:24
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Беларусь продлила продовольственное эмбарго на товары из западных стран еще на полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь продлевает эмбарго на импорт продовольственных товаров из западных стран-1

Запрет на ввоз распространяется на импорт в том числе из Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Великобритании, Черногории, Швейцарии. В перечне запрещенных товаров различные виды мяса и колбас, некоторые сорта овощей и фруктов, орехи, сладости и другие товары. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на сегодня нет дефицита продукции, которая особенно востребована у населения перед праздниками. Хватает и своего, отечественного, есть и привезенная из дружественных стран.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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