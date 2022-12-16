Новости экономики за 16.12.2022

Беларусь продлила продовольственное эмбарго на товары из западных стран еще на полгода. Какая продукция в запрещенном списке? И в каком регионе России открыли первый магазин с белорусской молочной продукцией?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«БЕЛОРУСНЕФТЬ» В 10 РАЗ НАРАСТИЛА НЕФТЕДОБЫЧУ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ