Новости экономики за 16.12.2022
Беларусь продлила продовольственное эмбарго на товары из западных стран еще на полгода. Какая продукция в запрещенном списке? И в каком регионе России открыли первый магазин с белорусской молочной продукцией?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«БЕЛОРУСНЕФТЬ» В 10 РАЗ НАРАСТИЛА НЕФТЕДОБЫЧУ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
«Белоруснефть» в 10 раз нарастила нефтедобычу в Западной Сибири. В Ямало-Ненецком автономном округе с 2013 года работает дочернее предприятие белорусской компании. В последние годы активно участвовала в приобретении новых лицензий и субъектов хозяйствования на территории Российской Федерации.
Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:
И этот процесс носит чисто рыночный, конкурентный характер. И намерены и ближайшие годы двигаться в этом направлении, потому что мы практически создали в Российской Федерации, в Западной Сибири, кластер, который занимается добычей нефти и газа и оказывает нефтесервисные услуги как для нашей компании, так и для других участников российского рынка.
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