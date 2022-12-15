Новости экономики на РТР-Беларусь за 15.12.2022

Сколько углеводородов добыли белорусские нефтяники в 2022 году? В какие страны наши предприятия собираются направить экспортные пути? И сколько будут стоить продукты к новогоднему столу? Подробности в экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Сколько углеводородов добыли белорусские нефтяники в 2022-м?

Рекорд белорусских нефтяников. По итогам 2022 года уровень добычи углеводородов отечественной компанией составит не менее 1 миллиона 800 тысяч тонн. Это на 75 тысяч больше, чем годом ранее. Такого результата нефтедобытчик не достигал 20 лет. По словам представителей компании, планку подняли благодаря современным технологиям мирового уровня и строительству новых скважин. В 2022 году специалисты активно осваивали месторождения Припятского прогиба, открыли несколько новых залежей, которые формируют новую современную нефтегазовую провинцию Беларуси. Геологическая разведка продолжается, она распланирована до 2030 года. Кроме того, в России успешно работает дочернее предприятие нашей компании. С 2013 года отечественный нефтедобывающий кластер в Западной Сибири нарастил объемы добычи почти в 10 раз. За 10 месяцев 2022-го экспорт Беларуси превысил 3,5 миллиарда долларов

Беларусь продолжит переориентацию экспортных потоков на Восток. Новые рынки планируется искать в странах Африки, Юго-Восточной и Южной Азии. Об этом рассказали в парламентской комиссии по международным делам. Отмечено, что некоторые из стран в этих регионах являются нашими традиционными партнерами и не только в экономике, но и по вопросам внешней политики. Несмотря на недавнюю пандемию и санкционное давление, 2021 год для внешней торговли Беларуси стал одним из самых успешных: экспорт вырос почти до 40 миллиардов долларов. 2022 год начался со спада уровня поставок, но наши предприятия быстро адаптировались к новым условиям, и уже по итогам 10 месяцев экспорт вернулся на восстановительную траекторию. Так, в октябре за рубеж продано отечественной продукции более чем на 3,5 миллиарда долларов. Это выше, чем среднемесячный показатель рекордного 2021 года. Цены на товары к Новому году станут ниже

У белорусов в 2022 году будет больше возможностей совершить покупки к праздникам. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что рождественских распродаж станет больше, а цены на товары и продукты к Новому году снизятся. В магазинах страны проходит множество акций и распродаж, на которых будут действовать скидки. Следить за мероприятиями можно на сайтах торговых сетей, анонсы даются в крупных универмагах и общественном транспорте. Магазины обеспечат белорусов широким ассортиментом продуктов питания, традиционных для новогоднего стола: овощами и фруктами, морепродуктами, копченостями, кондитерскими изделиями. Несмотря на то, что отпускные цены формируются производителями и поставщиками, многие товары будут стоить дешевле: постановление 713 ограничивает торговые надбавки. И о курсах валют, установленных Нацбанком.