Спецприз лучшему белорусскому разработчику вручат на выставке «ТИБО–2019»
Новости Беларуси. Интрига «Интернет-премии ТИБО-2019» разрешится 11 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На конкурс подано почти 500 заявок. Лучших выявят в 12 номинациях. Впервые будет вручён специальный приз лучшему белорусскому разработчику.
На выставке также пройдёт конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. На форуме обсудят инновационные технологии в образовании и рекламе. Между тем, «ТИБО-2019» уже вызвала широкий резонанс. Выставку посетили десятки тысяч минчан.
Очень нравится все. Да, интересно. Много новых моделей. Мы к Тесле подходили – моноблоки с двумя процессорами рассказывали.
В целом очень интересно. Мы студенты. Нам это пригодится для будущего, чтобы узнавать всякие технологии, которые будут у нас в Беларуси.
Выставка «ТИБО-2019» собрала более 100 компаний-экспонентов из 15 стран. Здесь представлены новейшие разработки в сфере связи и коммуникации. Форум продлится до 12 апреля.
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