Спецприз лучшему белорусскому разработчику вручат на выставке «ТИБО–2019»

Новости Беларуси. Интрига «Интернет-премии ТИБО-2019» разрешится 11 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На конкурс подано почти 500 заявок. Лучших выявят в 12 номинациях. Впервые будет вручён специальный приз лучшему белорусскому разработчику.

На выставке также пройдёт конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. На форуме обсудят инновационные технологии в образовании и рекламе. Между тем, «ТИБО-2019» уже вызвала широкий резонанс. Выставку посетили десятки тысяч минчан.

Очень нравится все. Да, интересно. Много новых моделей. Мы к Тесле подходили – моноблоки с двумя процессорами рассказывали.

В целом очень интересно. Мы студенты. Нам это пригодится для будущего, чтобы узнавать всякие технологии, которые будут у нас в Беларуси.