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Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине

28 июня 2019 17:10
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Новости Беларуси. Сельскохозяйственная отрасль Беларуси в эти дни демонстрирует свои достижения на Южноамериканском континенте. Наша национальная экспозиция впервые развернулась на профильной международной выставке в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине-1

Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине-3

Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине-5

18 организаций и предприятий представляют отечественное машиностроение, научные разработки, продукты питания, напитки и упаковочные материалы.

Аргентинский форум – отличная возможность заявить о себе на новом континентальном рынке. Это крупнейшая сельскохозяйственная выставка в Латинской Америке. В 2019 году общая площадь экспозиции составляет 3 миллиона квадратных метров, а количество посетителей превышает 200 тысяч человек.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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