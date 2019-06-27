Проведение госзакупок в Беларуси полностью оцифровано

Новости Беларуси. С первого 1 июля весь процесс, от размещения плана до заключения договора, будет иметь форму электронного документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые правила позволяют провести сделку абсолютно прозрачно. К примеру, если раньше можно было разместить результаты тендера с одной ценой, а в договоре прописать совсем другую, то теперь, благодаря оцифровке процессов, за редким исключением процедура будет сохранять неизменность.