Новости экономики за 28.06.2019

Новости Беларуси. Парламент одобрил изменения в Трудовой кодекс, а Беларусь в первой пятерке европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТУЮ СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С САМОЙ ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Беларусь уверенно занимает четвертую строчку в рейтинге европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения. Меньше нас платят только в Казахстане, Украине и России. А дороже всех электричество обходится жителям Дании. За киловатт они вынуждены отдавать почти в пять раз больше, чем белорусы.
Компанию скандинавам в первой тройке по дороговизне составили также Германия и Бельгия.
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