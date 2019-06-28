Новости экономики за 28.06.2019

Новости Беларуси. Парламент одобрил изменения в Трудовой кодекс, а Беларусь в первой пятерке европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТУЮ СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С САМОЙ ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ