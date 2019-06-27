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Беларусь в первой пятёрке европейских стран с самой дешёвой электроэнергией для населения

27 июня 2019 18:46
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Новости Беларуси. Беларусь уверенно заняла четвертую строчку в рейтинге европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меньше нас платят только в Казахстане, Украине и России. А дороже всех электричество обходится жителям Дании. За киловатт они вынуждены отдать почти в пять раз больше, чем белорусы. Компанию скандинавам в первой пятерке по дороговизне составили также Германия, Бельгия, Ирландия и Испания.

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# Электроснабжение # Экономика # Сергей Савицкий

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