Новости экономики за 27.06.2019

Новости Беларуси. Как изменяется процедура госзакупок, когда минские электробусы выйдут на европейский рынок, и кто в Европе платит за электричество меньше нас? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение госзакупок в Беларуси полностью оцифровано

МИНСКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

«Белкомунмаш» нацелился на рынок Европы. Сейчас на предприятии готовят два опытных электробуса, соответствующих европейским стандартам, и в конце 2019 или начале 2020 года планируют представить их потенциальным покупателям.