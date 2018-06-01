Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Новости Беларуси. Речь идет о той нефти и нефтепродуктах, которые поставляются на экспорт за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июня пошлина на сырую нефть выросла на 11 % со 118 долларов до 131 за тонну. Весь объем экспортных пошлин на черное золото перечисляется в бюджет страны для погашения внешних долгов. Такой договоренности правительству Беларуси удалось добиться на переговорах с российскими коллегами.